vor 2 Stunden Karlsruhe Große Hilfsbereitschaft: So will Karlsruhe den ukrainischen Flüchtlingen helfen

Mahnwachen, Kundgebungen, das Rathaus in blau-gelber Farbe - die Solidarität der Karlsruher ist seit Kriegsbeginn in der Ukraine am Donnerstag ungebrochen. Ganz persönliche Hilfsangebote erreichen darüber hinaus sowohl die Stadt als auch die Flüchtlingshilfe in Karlsruhe. Um alle Anfragen zu bündeln, soll deshalb bereits Anfang der Woche eine gemeinsame zentrale Anlaufstelle eingerichtet werden.