Die Tagesordnung

1. Einzelberatung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich der Behandlung der Anträge und Anfragen des Gemeinderates sowie der Einwendungen von Einwohnerinnen, Einwohnern und Abgabepflichtigen zum Haushaltsentwurf

- Im Hauptausschuss am 8. Dezember 2020 vorberaten -



2. Inklusion in Kindertageseinrichtungen

- Im Jugendhilfeausschuss am 8. Juli 2020 vorberaten –



3. Investive Sportförderung: Umwandlung eines Rasenplatzes zum Kunstrasenplatz bei der SpVgg Durlach-Aue

- Im Sportausschuss am 22. Juli 2020 vorberaten –



4. Investive Sportförderung: Sporthalle SSC Karlsruhe - Im Sportausschuss am 22. Juli 2020 vorberaten –



5. Haushalt 2021: Etatisierung und Aufstockung der vom Migrationsbeirat empfohlenen Projekte und Maßnahmen



6. Rheinstrandbad Rappenwört: Instandsetzung Restaurantgebäude

7. - abgesetzt –

8. Satzung zur Änderung der folgenden Satzungen der Stadt Karlsruhe

a) über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungsgebührensatzung)

b) über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung)

- Im Hauptausschuss am 8. Dezember 2020 vorberaten –



9. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Karlsruhe über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallentsorgungssatzung)

- Im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen am 25. November 2020 und im Hauptausschuss am 8. Dezember 2020 vorberaten -



10. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Karlsruhe über die Gebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung)

- Im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen am 25. November 2020 und im Hauptausschuss am 8. Dezember 2020 vorberaten –



11. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Karlsruhe über die Erhebung von Kostenersatz für die Gemeindefeuerwehr

- Im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen am 25. November 2020 und im Hauptausschuss am 8. Dezember 2020 vorberaten -



12. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Karlsruhe über die Gebühren für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Entwässerungsgebührensatzung)

- Im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen am 25. November 2020 und im Hauptausschuss am 8. Dezember 2020 vorberaten -



Anträge



13. Kostenlose FFP2-Masken für Lehrkräfte an Grundschulen und städtische Mitarbeitende bereitstellen



Anfragen



14. Eingeworbene Fördergelder von Land, Bund und EU; Anfrage: CDU

15. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 16. Mitteilungen des Bürgermeisteramtes