Fünfstelliger Betrag erbeutet: Glücksspielautomaten in Karlsruhe geplündert

Durch das Manipulieren mehrerer Glücksspielautomaten in Karlsruhe haben Unbekannte eine fünfstellige Geldsumme erbeutet. Wie das gelingen konnte ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag alarmierte der Casinobetreiber die Polizei, als ihm die manipulierten Automaten in der Nacht zum Donnerstag auffielen. Ob an weiteren Geräten in anderen Casinos hantiert wurde, wie hoch die ergaunerte Summe genau ist und wie die Automaten manipuliert wurden, sei noch unklar und Teil der weiteren Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.