vor 7 Stunden Karlsruhe Glück im Unglück: Betrunkener fällt in Karlsruher Kaufhaus zehn Meter in die Tiefe - und verletzt sich nur leicht

Mitten in einem Karlsruher Kaufhaus in der Kaiserstraße ist ein Mann am Samstagabend von einer Rolltreppe mehr als zehn Meter in die Tiefe gestürzt und auf einem Regal samt Tisch aufgeschlagen.