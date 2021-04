Gleise am Bahnhof Weingarten überquert: 64 Jahre alter Mann in Lebensgefahr

Am vergangenen Freitagabend (9. April) ist ein 64-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden, als er unbefugt die Gleise im Bahnhof Weingarten überquerte. Gegen 19:30 Uhr beobachteten Reisende den Mann am Bahnhof Weingarten.

Laut Bundespolizei sagten Zeugen später aus, dass der Mann einen deutlich alkoholisierten Eindruck machte. Im Moment als der 64-Jährige die Gleise betrat, war ein Einschreiten, um ihn zurückzuhalten, durch die Zeugen nicht mehr möglich.

"Eine aus Richtung Bruchsal kommende S-Bahn fuhr in diesem Moment in den Bahnhof ein. Die umgehend eingeleitete Schnellbremsung konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern, sodass der Mann lebensgefährlich verletzt wurde", wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung erklärt.

Weiter heißt es: "Dieser tragische Sachverhalt zeigt erneut, wie gefährlich es ist, die Gleise achtlos zu überqueren. Die Bundespolizei appelliert daher an alle, den Gleisbereich nur an dafür vorgesehenen Stellen zu passieren. Hierzu zählen beispielsweise Bahnübergänge, Unterführungen oder Brücken. Auch ein weiterer Weg sollte niemanden abschrecken, die sichere Möglichkeit zum Wechsel auf die andere Seite der Gleise zu wählen."