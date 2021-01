vor 5 Stunden Karlsruhe Schnee und glatte Straßen: Mehrere Unfälle in und um Karlsruhe

In und um Karlsruhe kam es in den Morgenstunden des Sonntags zu mehreren Unfällen. Schuld waren in allen Fällen glatte Straßen durch den nächtlichen Schneefall. Eine Person wurde verletzt - mehrere tausend Euro Schaden entstand an den Fahrzeugen. Zur Bergung eines Wagens war der rechte Fahrstreifen auf der B36 in Fahrtrichtung Süd auf Höhe Neureut kurzzeitig gesperrt.