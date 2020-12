vor 8 Stunden Karlsruhe Zu schnell, zu glatt: 22-Jähriger verursacht Unfall auf B36 bei Karlsruhe

In der Nacht auf Dienstag ist ein 22-jähriger Lexusfahrer aufgrund von Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert, als er auf der B36 in Richtung Leopoldshafen fuhr. Der Lexus musste daraufhin abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Auto und Leitplanke wird auf zirka 11.000 Euro geschätzt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe hervor.