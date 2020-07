Wenn am 14. August das bekannte deutsche Duo "Glasperlenspiel" auf der Karlsruher Kulturbühne vor "Autopublikum" auftritt, steht neben der Musik das Wohl der Kinder an vorderster Stelle. Gemeinsam mit der Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel wird eine Spendendemonstration ins Leben gerufen. Sie soll Kinder vor sexueller Gewalt schützen.

Dunkelfeldforschungen der vergangenen Jahre haben ergeben, dass jedes 7. bis 8. Kind in Deutschland sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend erlitten hat. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass ein bis zwei Schüler in jeder Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen waren oder sind.

"Es ist notwendig, dass nicht nur die Eltern, sondern das ganze soziale Umfeld wachsamer wird und sich von der verbreiteten Annahme: 'so etwas gibt es bei uns nicht' endgültig verabschiedet", sagt Jerome Braun, Geschäftsführer, Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel.

So viele Tatorte wie Postleitzahlen

Denn: Nicht nur die bundesweit Aufmerksamkeit erzielenden Fälle von Lügde, Würzburg, Bergisch Gladbach und Münster sind Beispiele von schwerer sexueller Gewalt an Kindern. Auch in unserer Region treten immer wieder Fälle auf. "Die Liste der realen Tatorte ist so lang, wie das Postleitzahlenverzeichnis", so die Organisatoren der Spendenaktion.

Das Duo "Glasperlenspiel", Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg, setzt sich seit vielen Jahren für den Kinderschutz ein. "Es ist unsere Verantwortung als Erwachsene, Kinder zu schützen und zu stärken", sagt Caro. Daniel ergänzt: "Sich für Kinder einzusetzen liegt mir sehr am Herzen, vielleicht drehe ich die Regler an dem Abend noch ein bisschen lauter auf, damit auch Jeder versteht, dass wir unsere Kinder besser schützen müssen."

Das gespendete Geld kommt unter anderem dem Projekt "Starke Kinder Kiste!" zu Gute. Es verfolgt das Ziel, 5.000 Kitas und damit 500.000 Kinder in Deutschland mit früher Prävention zu erreichen. Aktuell sind über 180 Kitas bundesweit aktiv. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, Stadt- und Landkreis Pforzheim, Rastatt/Baden-Baden und seit neuestem auch in Offenburg wird das Projekt umgesetzt.

Mehr Infos unter https://haensel-gretel.de/engagement/spendendemo-mit-glasperlenspiel.