Glasfaserausbau in der Karlsruher Oststadt: Stadtwerke verlängert Vorvermarktungsphase bis Ende Dezember

Die Stadtwerke Karlsruhe wollen ihr Glasfaser-Netz in die Oststadt bringen. Wichtige Voraussetzung für den Ausbau des Netzes sei aber eine Abschlussquote von 25 Prozent aller Haushalte im Stadtteil. Um das Ziel zu erreichen, verlängert das Unternehmen seine sogenannte Vorvermarktungsphase bis zum 31. Dezember.

"Wir bezeichnen die Vorvermarktungsphase gerne als Gemeinschaftsprojekt mit der Oststadt – denn wir, die Stadtwerke Karlsruhe, bieten günstige Preise, brauchen aber auch die Bereitschaft der Bürger sich für ein KA Glasfaser Produkt zu entscheiden, um die Investitionen stemmen zu können. Am Ende profitiert also jeder“, so der Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe, Olaf Heil.

Das könnte Sie auch interessieren München 13 Stunden am Tag: Mediennutzung auf neuem Höchststand

Profitieren könnten nun vor allem diejenigen, die sich bis zum Ende des Jahres für einen Anschluss entscheiden würden.

Stadtwerke versprechen vielseitige Vorteile für Teilnehmer

"Endverbraucher erhalten die Garantie eines kostenlosen Glasfaserhausanschlusses bis in die Wohnung. Bürger, die bereits einen KA Glasfaser-Tarif abgeschlossen haben, können vom 'Freunde werben'-Programm profitieren. Hier gibt es 40 Euro für jede erfolgreiche Empfehlung", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.

Für Eigentümer und Immobilienbesitzer stünden "zugeschnittene Finanzierungsmöglichkeiten" zur Verfügung. Bestandskunden der Stadtwerke würden zusätzliche Vorteile und Boni erhalten. Der hauptsächliche Vorteil liegt jedoch im Netz selbst.

Die "leistungsstarke Technologie" könne Informationen mithilfe von Licht schnell und über große Entfernungen übertragen. Erreichen die Stadtwerke ihr Ziel von einer Abschlussquote von 25 Prozent in der Vorvermarktungsphase, wird der Ausbau des Glasfasernetzes in der Oststadt bereits im Frühjahr 2022 beginnen.