vor 6 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Gewerkschaft erhöht Druck Verdi kündigt Warnstreiks bei der Postbank in Karlsruhe und Baden-Württemberg an

Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck in der Tarifrunde für die Beschäftigten bei der Postbank. In Baden-Württemberg ruft sie am Freitag und Samstag in Karlsruhe, Stuttgart und in Tübingen zu Warnstreiks auf. Im Südwesten arbeiten rund 1500 Beschäftigte bei dem Unternehmen, die unter die Postbanktarifverträge fallen. Davon haben nach Gewerkschaftsangaben knapp 40 Prozent Beamtenstatus.