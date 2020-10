vor 8 Stunden Stuttgart Gesundheitsminister rät zu Grippeimpfung

Gerade in Corona-Zeiten ist aus Sicht von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) die Grippeimpfung besonders zu empfehlen. "Während der COVID-19-Pandemie ist eine hohe Influenza-Impfquote bei Risikogruppen wichtig, um schwere Verläufe oder gar Ko-Infektionen mit SARS-CoV-2 zu verhindern und Engpässe in Krankenhäusern bei Intensivbetten oder Beatmungsplätzen zu vermeiden", erklärte Lucha am Donnerstag. Neben der Corona-Erkrankung stelle die Influenza unverändert eine ernsthafte Atemwegserkrankung dar. Anders als bei der Infektion mit Corona lassen sich Infektionen mit Influenzaviren jedoch durch eine Impfung vermeiden, wie Lucha betonte.