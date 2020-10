vor 3 Stunden Stuttgart Gesundheitsämter im Südwesten überlastet

Die steigende Zahl der Coronafälle wirkt sich zunehmend negativ auf die Arbeit der Gesundheitsämter im Südwesten aus. "In einzelnen Fällen kann die Nachverfolgung von Kontaktpersonen zeitweise nicht mehr in vollem Umfang sichergestellt werden", teilte ein Sprecher des Sozialministeriums am Mittwoch in Stuttgart mit.