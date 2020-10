Seit dem Jahreswechsel 2019/20 arbeitet Künstler Markus Lüpertz intensiv an seinem Kunstwerk "Genesis - Werke und Tage", dass der Stadt Karlsruhe für die U-Strab übergeben werden soll. Ursprünglich sollte das Werk, welches insgesamt 14 großformatige Keramikbilder umfasst, in der Karlsruher Majolika gestaltet und gebrannt werden. Wie jetzt bekannt wurde, wird es dazu nicht kommen, das Projekt soll nun mit einem anderen Partner fertiggestellt werden.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Majolika Karlsruhe und des Vereins Karlsruher Kunst Erfahren bedauert die Majolika sehr, "dass sie sich nach den gemachten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnissen während der Herstellung des ersten Bildes kapazitätstechnisch, organisatorisch und in dem angedachten Preisrahmen nicht in der Lage sieht, den Gesamtauftrag abwickeln zu können."

Der Verein Karlsruher Kunst erfahren und die Majolika haben deshalb im gegenseitigen Einvernehmen am 9. Oktober nach einem konstruktiven und freundschaftlichen Gespräch ihre Zusammenarbeit beendet. Die Majolika steht dem Verein jedoch an anderer Stelle zur Unterstützung zur Verfügung.

Projekt soll mit anderem Partner fertiggestellt werden

Sowohl Vereinsvorsitzender Anton Goll als auch Klaus-Dieter Rohlfs, Vorsitzender des Stiftungsrates der Majolika Stiftung und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Majolika GmbH, bedauern sehr, dass Markus Lüpertz sein Kunstwerk nicht in Karlsruhe fertigstellen kann. Der Verein Karlsruher Kunst erfahren wird nun einen anderen Partner für die Umsetzung beauftragen.