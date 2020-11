Wie die Polizei Karlsruhe mitteilte, fuhr eine unbekannte Person auf der B 36 zwischen Karlsruhe und Eggenstein in die falsche Richtung. Dabei konnte ein Unfall mit einem Abschleppwagen verhindert werden. Aktuell bittet die Autobahnpolizei Karlsruhe um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Sonntagabend die Bundesstraße 36 zwischen Eggenstein und Karlsruhe entgegen der Fahrtrichtung. Nur das umsichtige Verhalten eines entgegenkommenden Abschleppwagenfahrers verhinderte einen womöglich folgenschweren Verkehrsunfall.

"Um 18.30 Uhr meldete der Zeuge, dass ihm soeben bei seiner Fahrt auf der B 36 von Karlsruhe in Richtung Eggenstein eine 3er BMW-Limousine älteren Baujahrs entgegengekommen sei, welche die Fahrbahn in falscher Richtung befuhr", heißt es in einer Pressemeldung der Polizei.

Nachdem der Geisterfahrer den Abschlepper passiert hatte, wendete er sein Fahrzeug und fuhr in der Folge in der richtigen Fahrtrichtung weiter. Bei der Ausfahrt Neureut-Süd verließ der Falschfahrer die Bundesstraße und fuhr in unbekannter Richtung weiter.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721-94484-0 mit der der Autobahnpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.