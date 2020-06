vor 4 Stunden Karlsruhe Gegen Rassismus und Polizeigewalt: 4.500 Menschen gingen in Karlsruhe auf die Straße

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Karlsruhe friedlich gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert und an "Silent Demos" teilgenommen. Anlass war der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der am 25. Mai in den USA starb, nachdem ihm ein Polizist minutenlang ein Knie auf den Hals gedrückt hatte.