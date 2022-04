Karlsruhe "Gegen Krieg und Kriegstreiberei": Erneute Versammlung gegen Ukraine-Krieg in Karlsruhe geplant

Das Aktionsbündnis gegen Krieg Karlsruhe veranstaltet am Mittwoch, 13. April. eine Versammlung auf dem Karlsruher Markplatz um gegen den aktuell laufenden Krieg in der Ukraine zu demonstrieren.

"Der russische Angriffskrieg muss sofort gestoppt werden. Es braucht einen sofortigen Waffenstillstand und Ruckzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Wir sind solidarisch mit den vom Krieg Betroffenen und Kriegsgegner auf allen Seiten. Wir unterstützen alle Menschen in der Ukraine und in Russland, die sich dem Krieg verweigern und nicht an ihm teilnehmen wollen. Nein zum Krieg, in der Ukraine und uberall", heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.