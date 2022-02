"Gefahr bestand zu keiner Zeit": Polizeieinsatz am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe öffnet "verdächtiges Paket"

Wie Polizei und Bundespolizei Karlsruhe auf Nachfrage der Redaktion bestätigen, kommt es aufgrund eines "verdächtigen Paketes" aktuell zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Laut Bundespolizei wurde der Inhalt des Paketes als ungefährlich eingestuft.

18:38 "Gefahr bestand zu keiner Zeit"

16:28 Unbekanntes Päckchen löst Polizeieinsatz aus

Das unbekannte Päckchen sei von der Bundespolizei geöffnet worden, wobei keine unmittelbare Bedrohung festgestellt werden konnte. "Gefahr bestand zu keiner Zeit", so eine Sprecherin der Behörden. Auch die Arbeit am Bundesverfassungsgericht wurde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt so die Bundespolizei weiterhin. Aktuell werde der Inhalt des Päckchens einer Substanzanalyse unterzogen. Weitere Informationen seien erst nach deren Abschluss verifizierbar.

Dabei ist aktuell unklar, um welche Substanz es sich handelt. Gegen 15.40 Uhr kam es zum ersten Notruf. Nachdem der Inhalt als ungefährlich eingestuft wurde, wurde das Paket geöffnet. Aktuell wird von der Feuerwehr eine Substanzbestimmung durchgeführt. Zu verkehrlichen Einschränkungen kommt es aktuell nicht. Laut Bundespolizei soll der Einsatz bald beendet sein. Sobald mehr Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

Alle Bilder zum Einsatz: