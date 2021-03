vor 3 Stunden Karlsruhe Gefährliche Überholmanöver: Weißer Mercedes gefährdet mehrere Fahrer auf der L559

Am Montag, gegen 13 Uhr, wurden auf der Landesstraße 559 in Richtung Eggenstein-Leopoldshafen, auf der Höhe vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), mehrere Fahrzeuge von einem weißen Mercedes "Citan" Lieferwagen so gefährlich überholt, dass starke Abbremsmanöver vonnöten waren, um Kollisionen zu vermeiden. Darunter befand sich eine 59-jährige Autofahrerin und ein nicht näher definierter roter Pkw. Anschließen fuhr der Mercedes-Fahrer auf die B36 in Richtung Mannheim davon. Das gab das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung bekannt.