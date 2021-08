Pendler auf dem Weg zur Arbeit, Reisende die zum Flughafen müssen oder Menschen die gerade aus dem Urlaub zurückkommen. Normalerweise herrscht am Karlsruher Hauptbahnhof morgens ein reges Treiben mit Menschen aller Altersklassen. Nicht so am Mittwochmorgen des 11. August. Aufgrund eines Streiks sind an diesem Tag deutlich weniger Menschen unterwegs. Es scheint so als hätten viele Karlsruher rechtzeitig eine Alternative gefunden. Doch nicht alle Reisenden haben Glück, wie sie im Gespräch mit ka-news.de verraten.

"Dieser Zug fällt heute aus." Diese fünf Worte beherrschen am Mittwochmorgen das Erscheinungsbild der großen blauen Abfahrtstafel am Karlsruher Hauptbahnhof. Und bis Freitag, 2 Uhr wird sich das Bild der Tafel nicht verändern. Der um 2 Uhr am Mittwoch gestartete Streik im Personenverkehr der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sorgt bundesweit und damit auch in der Fächerstadt für zahlreiche Zugausfälle.

Nur 25 Prozent der Züge fahren

Laut der Deutschen-Presse-Agentur (DPA) werden durch das Notkonzept der Bahn bis Freitag nur rund 25 Prozent der Züge im Fernverkehr unterwegs sein. In Karlsruhe sind neben dem Fernverkehr auch die Bahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) vom Streik betroffen.

Trotz der kurzen Vorlaufzeit sind viele Reisende und Pendler am Mittwoch bereits auf Alternativen umgestiegen. Denn um 8 Uhr ist es in den Gängen und an den Gleisen des Karlsruher Hauptbahnhofes leer. Hektik oder gar gereizte Menschen die sich aufgrund des Streiks spontan nach einer Alternative umsehen müssen, sucht man vergebens.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Lokführer-Streik ab Mittwoch - AVG-Angebot in Karlsruhe auch am Donnerstag eingeschränkt

Doch nicht bei Allen ist die Nachricht des Streiks angekommen. "Der Schock war groß", meint Diane Land gegenüber ka-news.de am Bahnsteig. Sie müsste sich eigentlich auf den Weg in den Norden der Bundesrepublik machen, doch da ihre Anschlusszüge in Hamburg nicht fahren, bliebe wohl nur eine zusätzliche Übernachtung in der Hansestadt oder eine 300 Euro teure Taxifahrt, wie sie meint.

Verständnis für den Streik habe sie an diesem Tag keines. "Wir fahren recht wenig Zug und jetzt sind wir seit zwei Jahren mal wieder mit der Bahn unterwegs und es passiert sowas." Eine neun Stunden lange Autofahrt aus ihrer Heimat im Schwarzwald gen Norden, war für Land keine Alternative.

Durch das Streiken im Güter- und Personenverkehr setzt die GDL ein erstes Zeichen in den aktuell laufenden Tarifverhandlungen mit der Bahn. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Lohn.

Versöhnlichere Töne in Richtung GDL kommen hingegen von Torsten Weigl. "Streiken an sich ist absolut in Ordnung um seinen Forderungen Nachdruck zu geben", meint er während im Hintergrund einer der wenigen Züge in den Bahnhof einfährt. Doch für die Kurzfristigkeit und den Umfang des Streiks habe auch er kein Verständnis.