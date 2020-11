vor 3 Stunden Karlsruhe Brennende Gartenhütte in Stutensee: 5.000 Sachschaden

Am Donnerstagmorgen, gegen 00.30 Uhr, wurde in einer Gartenhütte in der Spechaastraße in Spöck ein Brand gemeldet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, allerdings entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.