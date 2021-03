vor 3 Stunden Karlsruhe Gartenbauamt pflanzt über 800 neue Bäume im Karlsruher Stadtgebiet

Das Gartenbauamt hat wieder neue Baumpflanzungen vorgenommen. Insgesamt wurden in der vergangenen Pflanzperiode 818 Exemplare im gesamten Stadtgebiet gepflanzt -also 249 mehr als in der vorangegangenen Pflanzperiode. Der größte Teil der Pflanzung erfolgte im Herbst 2020 mit 721 Bäumen. In diesem Frühjahr kamen noch einmal 97 Bäume hinzu. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Zum Einsatz kamen dabei hauptsächlich Ahorn, Linden und Eichen.