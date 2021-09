Müll auf Grünflächen ist fast nirgends ein gern gesehener Anblick. Da sich Abfall aber an einigen Stellen Karlsruhes häuft, beschloss die Stadt direkt an ihre Einwohner für Sauberkeit zu appellieren.

Ein Großteil der Bevölkerung Karlsruhes nutze das städtische Grün durchaus pfleglich und rücksichtsvoll, so das Gartenbauamt in einer Pressemitteilung. Doch wenn Achtlosigkeiten die Ausnahme seien, genügten sie dennoch, um die Natur Karlsruhes an vielerlei Stellen zu verunreinigen.

Besonders Baumscheiben, die als Abstellflächen für Abfall dienten, oder Sperrmüll, der einfach im Grün endgelagert würde, sei dem Gartenbauamt aufgefallen. Derartige Verunreinigungen seien teuer zu entfernen und würden die Pflege der Grünflächen behindern. Auch der Pflanzenwuchs selbst sei damit in Mitleidenschaft gezogen.

Aus diesem Grund bitte das Gartenbauamt die Einwohner Karlsruhes explizit darum, die Grünflächen umsichtig zu benutzen und sauber zu hinterlassen. Im Zuge dessen habe die Stadtverwaltung bereits jetzt Flyer an den entsprechenden Stellen angebracht.