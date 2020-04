Ein Gabenzaun am Kühlen Krug soll Obdachlosen und Bedürftigen während der Corona-Krise helfen. Doch die Initiatoren haben mit Vandalismus zu kämpfen: Immer wieder wird der Spendenplatz verwüstet. Doch die Helfer lassen sich nicht unterkriegen: Mit einer neuen, vandalismus-sicheren Idee sollen die Spenden an Bedürftige gelangen.

"Die Spenden wurden mehrfach komplett ausgeräumt und mitgenommen", so die Initiatorin Eva*. Und zwar nicht von Bedürftigen, sondern von Vandalen. Am Osterwochenende sei der Platz unter der Unterführung so verdreckt und vermüllt hinterlassen worden, dass die Polizei informiert wurde.

Für den Standort in der Unterführung am Kühlen Krug habe man sich bewusst entschieden, weil der Platz bereits zuvor regelmäßiger Anlaufpunkt für Obdachlose gewesen sei und deshalb oftmals schon Spenden dort abgelegt wurden.

"Wir waren niedergeschlagen"

"Einen Augenblick waren wir echt nieder geschlagen und demotiviert, aber wir mussten realisieren, dass es so nicht weiter gehen kann. Uns war klar, hier ist Ende der Geschichte, das können wir nicht mehr verantworten", so Eva. Sie hatte das Projekt Anfang April ins Leben gerufen.

Eine neue Möglichkeit musste her, um den Menschen, die auf diese Spenden zum Teil täglich angewiesen sind, weiterhin helfen zu können. Die Idee: Mit einer direkte Spendenausgabe sollen Lebensmittel und Hygieneartikel an die Bedürftigen verteilt werden.

Spenden werden jetzt direkt verteilt

"Uns wurde eine Garage zur Verfügung gestellt, die als Lagerraum genutzt wird", so die Initiatorin. Der Lagerraum befindet sich in der Nähe des ursprünglichen Gabenzauns - nur 200 Meter entfernt. Ausgegeben werden die Spenden weiterhin in der Unterführung am Kühlen Krug.

"Die Ausgabe findet von Montag bis Freitag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Die Menschen werden nach und nach hineingelassen, um die Abstandsregelungen und Hygienevorschriften nicht zu missachten", erklärt Eva.

Hilfsbereitschaft ist groß

Unterstützung ist dem Projekt gewiss: " Wir bekommen so viele Angebote von Menschen, die gerne helfen und mit anpacken möchten. Es ist eine Welle an Hilfsbereitschaft und wir können gar nicht genug danke sagen." Alle Helfer organisieren sich in der Facebook-Gruppe "Karlsruhe-West Hilft Bedürftigen". Hier wird geplant, wer was übernimmt und wie weiter vorgegangen wird. "Hauptsächlich sind es Privatpersonen, die uns ihre Unterstützung anbieten", erzählt sie im Gespräch mit ka-news.de.

Wer etwas spenden möchte, kann die Sachen zur Ausgabezeit bei den ehrenamtlichen Helfern am Kühlen Krug abgegeben. Für Menschen, die etwas spenden wollen oder Unterstützung benötigen, aber nicht mehr mobil sind, können sich unter der Nummer 0151/15516287 bei den Helfern der Gabenstelle melden.

Gern gesehen sind vor allem langlebige Lebensmittel wie Konserven oder Getränke. Kleiderspenden, Schlafsäcke und Isomatten nehmen die Helfer nicht entgegen.

Wie erfahren die Obdachlosen von der Ausgabestelle?

"Wir arbeiten mit Obdachlosenheimen zusammen, um die bedürftigen Menschen besser erreichen zu können. Es kommen jeden Tag neue dazu", sagt die Leiterin. Alle zu erreichen sei unmöglich, aber die die zu ihnen kommen, seien unheimlich dankbar für diese Möglichkeit.

"Das Vertrauen der bedürftigen Menschen uns gegenüber steigt jeden Tag und die Umstellung auf die persönliche Ausgabe ist durchweg positiv", erzählt Eva. "Viele erzählen uns, dass sie sich endlich wieder als Menschen fühlen, weil ihnen durch den persönlichen Kontakt Respekt entgegen gebracht wird und sie sich ihr Essen nicht durch Wühlen in Kisten besorgen müssen", erzählt sie.

Vier weitere Gabenzäune gibt es in Karlsruhe

Neben dem Gabenzaun in der Weststadt gibt es weitere Spendenplätze am Durlacher Bahnhof, am Lidellplatz, an der Lutherkirche in der Oststadt und in Beiertheim am Bolzplatz gegenüber des dortigen Aldis.

Vollbildanzeige

* Die Initiatorin möchte weiterhin anonym bleiben. Die Redaktion hat daher den Namen frei gewählt. "Es ist nicht wichtig wer wir sind, denn wir machen das gerne weil die Hilfe benötigt wird. Wir sind nicht die Helden und möchte deshalb nicht im Mittelpunkt stehen. Die wirklichen Helden sind die Menschen, die täglich Spenden und die die Hilfe annehmen", so die Leiterin des Projektes im Gespräch mit ka-news.de.

