Fußgängerin nach Kollision mit Straßenbahn in Karlsruhe schwer verletzt

Eine Fußgängerin wurde beim Überqueren der Straßenbahngleise in der Baumeisterstraße am Dienstagnachmittag von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Offenbar hatte die Dame den Gleisbereich betreten, obwohl die Fußgängerampel "Rotlicht" zeigte.

"Die Frau betrat gegen 17.30 Uhr den Gleisbereich an der Haltestelle 'Volkswohnung / Staatstheater' und wollte so offenbar die Baumeisterstraße überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zeigte die Ampel "Rot" für die querenden Fußgänger", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung,

Die 32-Jährige betrat wohl trotzdem die Gleise und wurde dort von einer aus Richtung Kongresszentrum kommenden Bahn erfasst und stürzte. Die Dame wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Straßenbahn wurde nicht beschädigt.