Die Fußgängerbrücke "Linkenheimer Allee", welche über den Adenauerring führt, wird am Dienstag, 28. April, bis August gesperrt. Radfahrer und Fußgänger müssen ebenerdig queren.

Für den Fuß- und Radverkehr ist während der etwa fünfmonatigen Bauzeit zum sicheren Queren des Adenauerrings eine provisorische Ampel eingerichtet.

Die Brücke hat dringenden Sanierungsbedarf: Die Bauwerkskonstruktion stammt aus den 80er Jahren und weist laut städtischem Tiefbauamt "Defizite in der Dauerhaftigkeit sowie im Tragsicherheitsverhalten" auf. Die Schäden werden ermittelt und beseitigt. "Notwendig sind Verstärkungsmaßnahmen in Teilbereichen des Brückenüberbaus sowie an den Widerlagern", so die Stadt in einer entsprechenden Meldung.

Die Brücke wird voraussichtlich bis August gesperrt sein.