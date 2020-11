vor 3 Stunden Karlsruhe Unfall am Karlsruher Ostring: Fußgänger stirbt nach Auto-Kollision

Bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe ist ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Sonntagabend von einem Auto erfasst worden als er die Fahrbahn am Ostring zu Fuß überquerte, teilte die Polizei mit.