Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung mitteilt, löste eine Ansammlung von zirka 40 bis 50 Personen einen größeren Polizeieinsatz in der Karlsruher Südstadt am Sonntagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, aus. Die Menschen hatten sich zu einem Fußballspiel auf dem Bolzplatz im Grünstreifen zwischen Wilhelmstraße und Marienstraße zusammengefunden. Insgesamt 13 Streifenwagen waren nötig, um die zum Teil aggressive Menschenmenge aufzulösen.