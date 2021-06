"Fußball-Lehrer made in Karlsruhe: Wie drei Jungs aus der Fächerstadt den Trainerjob von revolutionieren möchten"

Sie sind die Denker und Lenker hinter einer Mannschaft, ihre Entscheidungen haben zumeist weitreichende Folgen und in ihrem Job haben sie die sportliche Verantwortung. Deshalb sind sie bei Misserfolg auch immer die Ersten, die gehen müssen. Die Rede ist von Fußballtrainern. Ihr Job gilt als Undankbar, dennoch streben immer mehr eine Karriere in dem Bereich an. Jene die es sind oder werden wollen, können sich dafür online von aus Karlsruhe schulen lassen. Die Fußballagentur “trainr“ bietet als weltweit erste und einzige Institution staatlich geprüfte und zertifizierte Aus- und Weiterbildungen für Fußballtrainer in allen Bereichen an.

Es ist früher Vormittag, als mich die Jungs der Fußballagentur in Karlsruhe in ihrem Büro in der Weststadt begrüßen. Als erste Agentur bieten sie flexible Angebote für Trainer zur staatlich anerkannten Aus- und Weiterbildung an. Insgesamt vier verschiedene Ausbildungsbereiche gibt es. Die Führungsetage um die Brüder Marc und Kevin Apfel wird durch Daniel Geiger ergänzt.

Alle drei mit reichlich Erfahrung als Trainer- und Spieler. Während Marc selbst auf eine lange Trainerlaufbahn im Junioren- und Aktiven-Bereich zurückblickt, haben Daniel und Kevin zunächst auch viel Erfahrung als Spieler gesammelt. Zunächst im Nachwuchsbereich, in sämtlichen Juniorenauswahlen des DFB sowie in der Junioren-Bundesliga, wo sie unter anderem auf Toni Kroos, Mario Götze, Andre Schürrle oder Ilkay Gündogan trafen. Kevin war in der Jugend lange beim KSC aktiv, Daniel beim 1. FC Kaiserslautern. Als Spielertrainer arbeiten sie aktuell bei einem Landes- bzw. Verbandsligisten in der Südpfalz.

Ursprünge als Karlsruher Fußballschule für junge Talente

Nun wollen die Jungs ihr Wissen und ihre Leidenschaft rund um den Fußball an andere weitergeben. In ihrer heutigen Form existiert ihre Fußballagentur seit etwas mehr als einem Jahr, gestartet ist Marc aber bereits vor zwölf Jahren mit einer klassischen Fußballschule in Karlsruhe.

"Wir haben dabei gemerkt, dass es neben der Ausbildung der Spieler auch einen großen Bedarf an Aus- und Weiterbildungen für Trainer gibt. Mit Anfang 20 hat Marc beim KSC bis zur U17-Mannschaft trainiert und betreute in der Fußballschule unter anderem die heutigen Profis Sead Kolasinac und Vincenzo Grifo.

Durch den Austausch mit anderen Trainern entstand zunächst die Idee Wochenendseminare abzuhalten, und Trainerfortbildungen kostenlos anzubieten. Dabei wurde schnell klar, dass dies nicht reicht um den Bedarf an Wissen nicht voll abzudecken. Auch weil die Anzahl an interessierten Trainern, die auf Marc zukamen, immer größer wurde. Er selbst ist den klassischen Ausbildungsweg bei der Trainerausbildung beim Verband gegangen.

"Dort ist es dann so, dass man je nach Linzenzstufe für eine bestimmte Zeit an einer Sportschule vor Ort ist und dort mit den anderen Teilnehmern und einer Demo-Mannschaft die gelernten Inhalte durchspielt."

Trainerausbildung mit viel Praxis zur eigenen Mannschaft

Dabei sind ihm zwei Problematiken aufgefallen. Zum einen, das Trainieren mit komplett anderen Mannschaften, sogenannten Demo-Teams und zum anderen die Anwendungsschwierigkeiten in der Praxis, da man zurück bei seiner Mannschaft, keinen Anlaufpunkt mehr bei auftretenden Problemen hatte.

"Du bist mit dem Wissen aus dem Lehrgang zurück zu Deinem Verein gegangen und hast versucht die Sachen umzusetzen, wenn dann Probleme aufgetreten sind, bei denen Du Deinen Ausbilder gebraucht hättest warst Du dann jedoch auf Dich allein gestellt, da die Ausbildung ja zu Ende war", erklärt er im Gespräch mit ka-news.de.

Der Praxisbezug während einer solchen Ausbildung sei total sinnvoll, betont Marc. "In unserer Trainerausbildung begleiten wir die Trainer über sechs Monate. Die Trainer verbleiben bei ihren Vereinen vor Ort und werden über moderne Medien wie Videokonferenzen, Uploadbereiche und einen Online-Campus betreut. Dieses duale System ist uns wahnsinnig wichtig", betont Marc.

Corona hat einen großen Zulauf gebracht

Im Punkt duale Trainerausbildung sehen die Jungs für ihr Konzept auch ein Alleinstellungsmerkmal. Daneben hat das "Online lernen" eine sehr große Rolle gespielt. Durch die coronabedingten Ausfälle sämtlicher Präsenzveranstaltungen habe das Angebot einen enormen Boom erfahren, berichtet Marc.

Nach einer anfänglichen "One-Man-Show" hat Marc sein Team nach und nach vergrößert. Auf Anregung der Absolventen hin, haben die Jungs ihr Angebotsportfolio noch erweitert. Neben einer kontinuierlichen Betreuung hat man gemerkt, dass auch der Meinungs- und Erfahrungsaustausch wahnsinnig wichtig für die Weiterentwicklung sei.

Dafür wurde ebenfalls eine eigene Plattform eingerichtet, auf der sich die Absolventen mit anderen Trainern austauschen können und auf der mehrmals wöchentlich neue Inhalte erscheinen, in Form von Trainingsübungen, Interviews und ähnlichem. "Die Idee hinter unseren Angeboten ist es, die Trainerausbildung zu modernisieren und zu digitalisieren."

Ausbildungsangebot ist keine Konkurrenz zum DFB

Ihr Angebot sehen die Jungs als gute Ergänzung zur klassischen Trainerausbildung beim DFB. Während die klassische Trainerausbildung beim Verband in mehrwöchigen Präsenzveranstaltungen die Lerninhalte vermittelt, setzt man bei der Fußballagentur auf die duale Online-Ausbildung, in der die Trainer das erlernte parallel mit ihren Mannschaften umsetzten können.

"Ich habe selbst die Trainerausbildungen beim DFB durchlaufen, die sind fachlich super, stoßen an gewissen Stellen aber auch an ihre Grenzen." Das Angebot der Karlsruher Fußballagentur soll aber auch für viele Trainer, gerade im Amateurbereich eine Alternative darstellen. “Für viele Trainer kommt es nicht in Frage für sechs bis acht Wochen ihren Jahresurlaub und noch mehr zu investieren, um an einer Sportschule vor Ort die Ausbildung zu absolvieren", erklärt Marc.

“Unser Angebot soll vorbereitend, als Alternative oder als Ergänzungen zu den klassischen DFB-Lizenzen wahrgenommen werden." Es gibt auch klare Grenzen zwischen den Verbänden und der Karlsruher Institution.

Während es die klassischen Trainerlizenzen auch in dem Namen nur bei den Dachverbänden wie DFB, ÖFB und SFV gibt, kann man das Lehrangebot der Fußballagentur mit einem Studium vergleichen, die man durch den Lehrgang dort absolviert. "Uns geht es einfach darum, auch der breiten Masse Fachwissen an die Hand zu geben, die sich ansonsten in diesem Bereich nicht weiterbilden würden. Es gibt ja so viele Leute, die als Quereinsteiger in den Trainerjob reinkommen!, erklärt Kevin.

Das sind die unterschiedlichsten Charaktere. Neben Vätern, die die Jugendmannschaften betreuen sind auch ehemalige Profis und Nationalspieler unter den Absolventen. Ex-Bundesliga-Profi Roberto Hilbert (178 Bundesligaspiele, 8 A-Länderspiele) gehört zu den bekanntesten derzeitigen Absolventen.

Auswahlverfahren für den Lehrgang

Allerdings kann nicht jeder den Trainerlehrgang absolvieren. Auch weil es nur eine bestimmte Kapazität an freien Plätzen gibt. Die Kandidaten durchlaufen ein Bewerbungsverfahren. "In diesem prüfen und entscheiden wir, welche Kandidaten für unsere Ausbildungsangebote geeignet sind", erklärt Daniel.

Dabei ist das Teilnehmerfeld breit gestreut, von Jugendfußballtrainern, die sich weiterbilden wollen bis zu Trainern, die im bezahlten Amateursport oder sogar im Profibereich tätig sind. Der Trainerjob gilt, gerade in der Bundesliga als eher undankbar. Die Fluktuation auf den Trainerbänken hat im Profibereich in den vergangenen zwei Jahrzehnten rasant zugenommen. Trainer, die eine Ära prägen, wie einst Winfried Schäfer beim KSC oder Otto Reehagel bei Werder Bremen sind kaum noch denkbar.

Inviduelle Ausbildung

Grundsätzlich versuchen Daniel und Kevin, die die Absolventen während ihrer Ausbildung betreuen, das Angebot für jeden Einzelnen so individuell wie möglich zu gestalten. "Wir sprechen während der Ausbildung im Detail mit den Absolventen, wo wir auf die Spielphilosophie, die Taktik und die Trainerpersönlichkeit eingehen", erklärt Kevin.

Hier sehen die Jungs den größten Mehrwert ihres Angebots. "Wir wollen im Vorfeld möglichst viel über den Trainer wissen, was sind eine Schwerpunkte, welche Spielweise verfolgt er und in welchen Bereichen will er sich ausbilden oder fortbilden?“, erklärt die Daniel die Vorgehensweise vor Beginn der Ausbildung.

So bekommt der Trainer der C-Junioren, der Coach einer Oberliga-Mannschaft und der Fußballlehrer einer Damenmannschaft individuell auf sich, ihr Training und ihre Mannschaft zugeschnittene Lerninhalte vermittelt.