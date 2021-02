vor 1 Stunde Karlsruhe Für Neun Millionen Euro: Deutsche Bahn erneuert Bahnsteige im Karlsruher Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn investiert neun Millionen Euro in den Karlsruher Hauptbahnhof, genauer gesagt in dessen Bahnsteige. Insgesamt soll an sechs Gleisen ein neuer Bodenbelag eingebaut werden. Die Arbeiten starten laut Bahn am 8. Februar 2021.