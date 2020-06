vor 48 Minuten Karlsruhe Für Frühschwimmer und Nachtaktive: Karlsruher Freibäder verlängern Ihre Öffnungzeiten

Ob frühmorgens oder spät am Abend: Ab Dienstag, 30 Juni, verlängern einige Karlsruher Bäder ihre Öffnungszeiten. Das Turmbergbad und Freibad Rüpurr öffnen an einigen Tagen bereits ab 7 Uhr für Frühschwimmer. Im Gegenzug können Badegäste im Sonnenbad bis 22 Uhr am Abend "Late-Night"-Schwimmen.