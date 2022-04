vor 1 Stunde Lars Notararigo Karlsruhe Für die Zeit des Wiederaufbaus: Wird Karlsruhe bald Partner einer ukrainischen Stadt?

Was bleibt nach Ende eines Krieges? Selbst wenn endlich Frieden einkehrt, so ist doch zu erwarten, dass die Ukraine in Trümmern liegen wird; in einem desolaten Zustand, der nur durch mühsame Arbeit bewältigt werden kann. Hilfe von außen ist für so einen Wiederaufbau meistens essenziell - in großen wie in kleineren Ausmaßen. Auch die Stadt Karlsruhe möchte bereits jetzt für die Hilfe zum Wiederaufbau vorsorgen, weshalb der Gemeinderat eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt bewilligte.