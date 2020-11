Führungswechsel am Staatstheater? Mentrup und Bauer empfehlen Trennung von Intendant Spuhler

Das Badische Staatstheater kommt nicht zur Ruhe. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst hervorgeht, empfehlen Oberbürgermeister Frank Mentrup und Kunstministerin Theresia Bauer eine Vertragsauflösung mit Generalintendant Peter Spuhler. Dieser wäre grundsätzlich bereit, auf eine dritte Intendanz-Periode zu verzichten.

Nach zahlreichen Gesprächen am Badischen Staatstheater werden Kunstministerin Theresia Bauer und Oberbürgermeister Frank Mentrup dem Verwaltungsrat empfehlen den Vertrag mit Generalintendant Peter Spuhler im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen. Spuhler hat dazu seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt und würde dann im Sommer 2021 ausscheiden. Am 30. November werden Verwaltungsrat, Oberbürgermeister und Ministerin zusammenkommen.

Land und Stadt bitten um Zustimmung

Land und Stadt als Träger werden den Verwaltungsrat um Zustimmung bitten, die Bedingungen für eine solche Auflösung im Einvernehmen mit Peter Spuhler zu klären.

Die im Verwaltungsrat im Juli 2020 beschlossenen Maßnahmen am Badischen Staatstheater werden konsequent umgesetzt. Dem Verwaltungsrat wird in seiner Sitzung am 30. November einen Verfahrensvorschlag zur Überprüfung und Verbesserung der Führungs- und Entscheidungsstrukturen vorgelegt.

Keine Auswirkungen für restlichen Mitarbeiter

Die Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Generalintendanten hat keine Auswirkungen auf die laufenden Verträge mit den Sparten- und Abteilungsleitungen. Diese gehen über den Sommer 2021 hinaus und stehen nicht zur Disposition. Hier wird von personeller Kontinuität ausgegangen.

Peter Spuhler ist seit September 2011 Generalintendant des Badischen Staatstheaters.