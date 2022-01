vor 44 Minuten Karlsruhe Fridays for Future kündigt Klimademo in Karlsruhe an

Die Fridays for Future-Bewegung in Karlsruhe hat für den 25. März angekündigt, sich am zehnten globalen Klimastreik beteiligen zu wollen. Die Bewegung streikt 2022 bereits im vierten Jahr. Auch in Karlsruhe finden bereits seit drei Jahren Klimaproteste statt. Die Aktivisten fordern die Regierungen weltweit auf, die Erderhitzung auf 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Niveau zu begrenzen und Profite einiger Konzerne nicht über das Leben von Menschen zu stellen.