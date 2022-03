vor 3 Stunden Karlsruhe Klimastreik in Karlsruhe: Stadt warnt vor möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen am Freitag

Am Freitag, den 25. März, findet im Rahmen von Fridays for Future (FFF) der "Globale Klimastreik" statt. Das betrifft auch Karlsruhe. Die Stadt warnt darum in einer Pressemitteilung vor möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. Der Demonstrationszug startet um 11 Uhr vom Friedrichsplatz und endet voraussichtlich gegen 15 Uhr. Die Versammlung wurde von einer Privatperson beim Ordnungs- und Bürgeramt (OA) angemeldet. Erwartet werden etwa 2.000 Teilnehmer.