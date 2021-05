vor 5 Stunden Karlsruhe "Fridays for Future"-Demo in Karlsruhe: "Bundesregierung beschließt erneut unzureichendes Klimaziel"

Anlässlich des überarbeiteten Kabinettbeschlusses zu neuen und verschärften Klimazielen trafen sich am Mittwochabend in Karlsruhe zahlreiche Demonstranten am Kronenplatz zu einer Spontankundgebung. Auch diese seien nicht mit der im Pariser Klimaabkommen vereinbarten 1,5-Grad-Grenze kompatibel, so die Kritik der Protestierenden. Im Anschluss liefen sie vor das Bundesverfassungsgericht, wo eine Abschlusskundgebung abgehalten wurde. Laut Angaben der Initiatoren, der "Fridays for Future" Ortsgruppe Karlsruhe, hatten sich rund 200 Menschen dazu eingefunden.