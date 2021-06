Freilichtbühne Innenstadt: "music to go"-Konzert erklingt am Samstag in Karlsruhe

Am kommenden Samstag sollen auch dieses Jahr kunstvolle Jazz- und Klassiktöne die Hektik der Karlsruher Innenstadt auflockern. Die Musikhochschule veranstaltet erneut ihr "music to go"-Konzert, wobei Studierende und Dozenten gleichermaßen musizierend durch die Straßen ziehen wollen.

Auch in diesem Jahr werde das stadtweite "music to go"-Mobilkonzert in Karlsruhe abgehalten. Als Gemeinschaftsprojekt der Musikhochschule Karlsruhe und der Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) und unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Frank Mentrup, finde die Veranstaltung am 26. Juni statt.

Dabei sollen zwischen 13 und 18 Uhr über 100 Studierende und Dozierende an der Musikhochschule durch die Straßen ziehen und ihre Sang- und Klangeskunst an verschiedenen Orten der Innenstadt zum Besten geben. Das geht aus einer Pressemitteilung der KME hervor.

Die Musikstile böten dabei breit gefächerte Variationen von Klassik bis Jazz. Seinen geplanten Höhepunkt fände das Event in einem Abschlusskonzert am Marktplatz um 19.30 Uhr. Dort gälten auch die grundlegenden Coronaregelungen von Abstands- und Maskenpflicht.

Alle Veranstaltungsorte des "music to go" -Konzerts: