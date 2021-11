vor 4 Stunden Karlsruhe Freiheitsberaubung am Karlsruher Hauptbahnhof: Aggressiver 21-Jähriger zerrt 19-Jährige mit sich

Am späten Freitagabend, den 19.November, ist es am Karlsruher Hauptbahnhof nach einer Freiheitsberaubung zu einem Widerstandsdelikt gekommen. So soll ein 21-Jähriger eine 19-Jährige gegen ihren Willen mit sich gezerrt haben. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Mann schließlich vor Ort festnehmen, obwohl er sich heftig dagegen wehrte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Freiheitsberaubung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.