Fortschritt oder Stillstand? So steht es um den 5G-Ausbau in Karlsruhe

Der neue Mobilfunkstandard 5G soll noch schnelleres mobiles Surfen ermöglichen wie es bisher möglich war und für viele Unternehmen ist er essenziell. Gleichzeitig steigt bei Bürgern aber auch die Angst vor gesundheitlichen Schäden. Um Bürgern in Karlsruhe diese Angst zu nehmen und um über den aktuellen Stand des 5G-Netzes in der Fächerstadt zu informieren, stellte die Fraktion der Grünen eine Anfrage an die Stadtverwaltung.

"5G gilt als wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der Digitalisierung in Deutschland, beispielweise für die Industrie 4.0", heißt es in einer Anfrage der Grünen Gemeinderatsfraktion an die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Grünen-Fraktion will Transparenz schaffen

"Gleichzeitig sehen sich viele Bürger nicht ausreichend informiert beziehungsweise mit eingebunden", heißt es weiter. Aus diesem Grund möchte die Fraktion mit ihrer Anfragen für eine gewisse Transparenz sorgen und "eventuell unbegründete Sorgen von Bürgern frühzeitig entgegenwirken. Wie steht es also um 5G in Karlsruhe?

In der Fächerstadt ist eine vom Land geförderte Testumgebung geplant, die es kleinen Unternehmen ermöglichen soll, den neuen Mobilfunkstandard 5G in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen zu erproben. Auch ein neuer 5G-Sendemast in Hohenwettersbach ist in Planung.

So läuft der 5G-Ausbau in Karlsruhe

Stand Februar 2021 haben im Stadtgebiet Karlsruhe 64 bestehende Mobilfunksendeanlagen ein Upgrade auf 5G erhalten, 61 weitere Vorhaben sind gemeldet - allerdings keine oberhalb von 20 Gigahertz. "Die Netzplanung erfolgt ohne kommunale Förderung durch die Netzbetreiber im Rahmen ihrer Ausbauverpflichtung sowie unter Berücksichtigung des Bedarfs", so die Stadtverwaltung in ihrer Antwort.

In ihrer Antwort erklärt die Stadt weiter, dass potenzielle Standorte für Funkmasten von vielen Faktoren wie zum Beispiel der Betriebsfrequenz, des zu erwartenden Sprach- und Datenaufkommens oder der Geländetopologie abhängig seien.

Auch der Erwerb von 5G-Mobilfunklizenzen ist an mehrere Auflagen geknüpft. So müssen auch Autobahnen und Bahnstrecken bis 2022 mit wenigstens 100 Mega-Bit versorgt werden und 5G als Breitband-Alternative angeboten werden, wo digitale Festnetzanschlüsse noch nicht leistungsfähig genug zur Verfügung stehen.

Einsatz von Smart Cells

Für den Ausbau des Netztes werde laut Stadt auch bestehende öffentliche Infrastruktur genutzt. "Mit niedriger Sendeleistung betriebene Kleinzellen (Small Cells) kommen insbesondere an Orten mit hoher Nutzerdichte (Hotspots).

Zu nennen sind hier Fußgängerzonen, Stadien oder auch hoch frequentierte Plätze. "Small Cells ersetzen jedoch nicht die klassischen Funkmasten, können aber an Litfaßsäulen, Schildern oder Straßenlampen verbaut werden", erklärt die Stadt.

Hinzu kommt: Die Mobilfunkanbieter hätten sich verpflichtet, den Ausbau ihrer Mobilfunknetze vorab mit der betreffenden Kommune abzustimmen. Dazu ist beim Karlsruher Liegenschaftsamt die Koordinierungsstelle "Mobilfunk" eingerichtet. Zusätzlich haben die Mobilfunkanbieteeine Selbstverpflichtung unterzeichnet, deren Bestandteil auch ein regelmäßiges Monitoring der Maßnahmen durch unabhängige Gutachter ist.

Bürgerbeteiligung? "Keine vorgesehen"

Und wie steht es um die Beteiligung der Bürger? Schließlich bestehen die meisten Mobilfunkstandorte schon seit vielen Jahren, meist auf privatem Grund. "Eine Beteiligung der Öffentlichkeit ist wegen der komplexen Prozesse bei der Standortwahl einer Mobilfunksendeanlage nicht vorgesehen", so die Stadt.

Allerdings prüfe, sichere und überwache die Bundesnetzagentur, ob durch Sendeanlagen "die Grenzwerte zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern eingehalten werden."Die Mobilfunkstandorte und Small Cells und deren Messergebnisse werden im Internet zur Verfügung gestellt. Außerdembenötigen die Netzbetreiber eine Standortbescheinigung, welche die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Personenschutzgrenzwerte bestätigt.

"Die Verwaltung prüft hierbei die von den Netzbetreibern zur Erweiterung oder Neuerrichtung genannten Mobilfunkstandorte vor der Inbetriebnahme nach baurechtlichen, naturschutzrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten", erklärt die Stadt abschließend.