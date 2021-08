vor 6 Stunden Stuttgart Fluthilfe kostet Baden-Württemberg über eine Milliarde Euro

Die finanzielle Beteiligung des Landes an dem geplanten Fonds für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten wird den Südwesten über 30 Jahre hinweg insgesamt zwischen 1,2 und 1,8 Milliarden Euro kosten. Für Baden-Württemberg sei es selbstverständlich, solidarisch an der Seite der betroffenen Länder zu stehen und einen Anteil am Fluthilfefonds zu schultern, wurde Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) von den "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" (Freitag) zitiert.