vor 21 Minuten Karlsruhe Flüchtlingsunterkunft der Messe Karlsruhe schließt nach fünf Wochen Betrieb

Am Mittwoch, 27. April , werden die letzten ukrainischen Kriegsflüchtlinge aus der Messehalle in Rheinstetten in die Kreise weiterverteilt. Die vorübergehende Verteileinrichtung des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird anschließend geschlossen und zurückgebaut, damit ab Ende April die Halle durch die Messe Karlsruhe wieder für Veranstaltungen genutzt werden kann.