vor 7 Stunden Karlsruhe FFF streikt heute in Karlsruhe: Demonstrationszug zum Bundesverfassungsgericht geplant

Wie die Ortsgruppe "Fridays for Future (FFF)-Karlsruhe" per Pressemitteilung bekanntgab, soll am heutigen Mittwoch, 17 Uhr, eine Eilkundgebung mit anschließendem Demonstrationszug zum Bundesverfassungsgericht stattfinden. Grund hierfür sei das überarbeitete Klimagesetz, das die Bundesregierung heute vorlegen wird. Treffpunkt ist am Kronenplatz.