Am gestrigen Freitag hat die Fridays for Future Bewegung erneut zu einem Streik in der Karlsruher Innenstadt aufgerufen. Anlass für den Protest waren die kommende Bundestagswahl und die Überschwemmungen der letzten Woche. Nach Angaben der Polizei Karlsruhe sei die Demonstration jedoch friedlich und ohne besondere Zwischenfälle vonstatten gegangen. Insgesamt haben sich rund 250 Menschen an der Demonstration beteiligt.