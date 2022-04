vor 1 Stunde Karlsruhe Feuer in Karlsruher Innenstadt: Apotheke am Stephanplatz stand in Flammen

Die Feuerwehr Karlsruhe wurde am Dienstagabend aufgrund eines Brandes in der Innenstadt alarmiert. Das Feuer am Stephanplatz war schnell gelöscht, verletzt wurde niemand.