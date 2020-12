vor 1 Stunde Karlsruhe Feuer in Halle und Wohnung: Keine Verletzten bei zwei Bränden in Karlsruhe

Wie die Polizei mitteilt kam es am Mittwoch zu zwei Bränden in und um Karlsruhe. Zu einem kam es am Morgen in einer Wattefabrik in Hochstetten - am Nachmittag brannte es in der Oststadt. Bei den beiden Vorfällen kamen keine Personen zu Schaden.