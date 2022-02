Wie das Polizeipräsidium Pforzheim gegenüber der Redaktion bestätigt, kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim-West zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Zwei Personen kamen dabei ums Leben.

Laut Angaben der Polizei kam es gegen 11 Uhr am Montag zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Informationen wechselte ein Lkw von der rechten auf die mittlere Spur, dabei musste ein hinterherfahrender Lkw-Fahrer stark abbremsen.

In der Folge musste auch ein Autofahrer abbremsen, wurde dabei aber von einem weiteren Lkw unter den vorausfahrenden Lkw geschoben. Die beiden Insassen starben noch an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Stuttgart komplett gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Karlsbad abgeleitet.

Mittlerweile soll der Verkehr langsam wieder anrollen, es muss aber rund um Karlsbad weiter mit Einschränkungen gerechnet werden. Sobald mehr Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

Alle Bilder zum Unfall: