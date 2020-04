Eine Familie hat in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) das Fahrrad eines 51-Jährigen gestohlen - und ist vor den Augen des Mannes damit verschwunden. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der Mann sein Rad am Vortag am Bahnhof kurz unverschlossen abgestellt, um seinen Sohn zum Gleis zu begleiten.

Am Gleis habe ihn ein Achtjähriger in ein Gespräch verwickelt. Kurz darauf rief der Junge seine Familie herbei, die mitsamt einem Kinderwagen und einem Fahrrad an dem 51-Jährigen vorbeiging und in den Zug einstieg. Was der 51-Jährige zu spät bemerkte: Es war sein Rad, mit dem die Familie im Zug verschwand. Die Polizei erwischte die vierköpfige Familie am Bahnhof in Bruchsal.