vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Falschmeldung von ka-insider über Schließung - Vogelbräu-Chef sauer: "Wir öffnen am Dienstag ganz normal"

Fake-News nur ein Thema für den Donald Trump? Von wegen. Einen besonders pikanten Fall von "Fake-News" hat der Karlsruher Gastronom Rudi Vogel am Freitag am eigenen Leib erfahren. Denn: Die Internetseite "ka-insider.de" verkündet mit der Schlagzeile "Geschlossen: Bekanntes Restaurant zieht in Karlsruhe die Notbremse", die angebliche Schließung aller drei Gaststätten der Brauerei. "Totaler Schwachsinn" wie Rudi Vogel am Freitag gegenüber ka-news.de betont. Er ist sauer. Das Problem: Die Redaktion der Seite ist nicht erreichbar - der falsche Artikel weiterhin für jeden zugänglich. Jetzt will Vogel einen Anwalt einschalten, um die Nachricht aus dem Verkehr zu ziehen.