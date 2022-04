Karlsruhe Fahrschülerin und Radfahrer bei zwei verschiedenen Unfällen in Karlsruhe lebensgefährlich verletzt

Fahrschülerin und Radfahrer bei zwei verschiedenen Unfällen in Karlsruhe lebensgefährlich verletzt

Am gestrigen Mittwoch kam es in Karlsruhe zu zwei Unfällen, bei denen jeweils eine Person lebensgefährlich verletzt wurde.

Der erste Unfall ereignete sich am Nachmittag im Bereich der Bannwaldallee in Karlsruhe. Dabei kollidierten ein Fahrrad- und ein Autofahrer miteinander, der 36 Jahre alte Radfahrer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Karlsruhe befuhr er einen kombinierten Fuß- und Radweg von der Bannwaldbrücke kommend. "Der Mann bog unachtsam nach links auf die Bannwaldallee ab und kollidierte hierbei mit dem auf der Fahrbahn fahrenden Pkw. Zum Unfallzeitpunkt wurde vom Fahrradfahrer kein Fahrradhelm getragen. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Mann ca. 20 Meter weit in die Luft geschleudert. Der Pkw-Führer erlitt einen Schock", so die Polizei.

Fahrschülerin nach Unfall in Lebensgefahr

Auch der zweite Unfall ereignete sich am Nachmittag. Diesmal kam es in der Grötzinger Straße in Karlsruhe zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrschülerin auf einem Motorrad und einem Autofahrer.

"Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr die Fahrschülerin während einer Ausbildungsfahrt aus einer Hofeinfahrt. Dabei querte sie aufgrund eines Fahr- oder Bedienfehlers ungebremst die Fahrbahn und kollidierte hierbei mit einem auf der Fahrbahn fahrenden Auto", erklärt die Polizei Karlsruhe.

Durch den Zusammenstoß wurde die Frau lebensgefährlich verletzt. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw-Führer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.