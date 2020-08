Explosion in Beirut: Der Karlsruher Tobias Hallas suchte in Trümmern nach Überlebenden

Es ist die wohl verheerendste Katastrophe der jüngsten Vergangenheit: Am 4. August explodierten im Hafen von Beirut 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat. Mehr als 150 Menschen starben, tausende wurden verletzt. Die Hauptstadt Libanons liegt in Schutt und Asche. Mitten im Epizentrum der Zerstörung: Der Karlsruher Tobias Hallas. Er half zusammen mit der deutschen Hilfsorganisation "@fire" bei der Suche nach Verschütteten.

Die Druckwellen der Explosion waren noch kilometerweit zu spüren und das Hafenareal liegt in Trümmern - seit der verheerenden Detonation in Beirut Anfang August ist in der libanesischen Hauptstadt nichts mehr, wie es einmal war. Zerstörung und Chaos beherrschen das Stadtbild.

Einsatzkräfte und ehrenamtliche Helfer aus aller Welt machen sich daher schon kurz nach der Katastrophe auf den Weg, um die Menschen in Beirut zu unterstützen und bei den Rettungsarbeiten zu helfen. Einer von ihnen: Der Karlsruher Tobias Hallas.

Zwei Tage lang war er ehrenamtlich mit der Hilfsorganisation @fire Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V. vor Ort, um nach Verschütteten zu suchen. Viel Zeit, sich auf die abenteuerliche und gefährliche Aufgabe einzustellen, hatte Hallas nicht. "Vom Einsatzalarm bis hin zum Abflug vergehen in der Regel sechs bis acht Stunden", erklärt er im Gespräch mit ka-news.de.

Daher hieß es am 6. August ganz plötzlich: Taschen packen, nach Frankfurt an den Flughafen fahren und losfliegen. Begleitet werden die Helfer von Gruppen des Technischen Hilfswerks (THW) und der Hilfsorganisation International Search and Rescue Germany (I.S.A.R).

Im zerstörten Beirut angekommen, können die Helfer allerdings nicht gleich mit ihrer Arbeit beginnen. Der Grund: Corona-Maßnahmen. Nach einem Covid-19-Test mussten sich alle Teams nach der Ankunft erst einmal in Quarantäne begeben, erzählt Tobias Hallas. "Erst nach sieben Stunden konnten wir uns ein erstes Bild von der Lage machen und mit der Suche beginnen."

Um den Helfern die Arbeit zu erleichtern, wurde das gesamte Hafenareal, von dem die Explosion ausging, in Sektoren eingeteilt und den vertretenen Ländern, wie zum Beispiel Russland, Frankreich, Katar oder Holland zugeordnet.

Tobias Hallas und seine Kameraden durchsuchen Lagerhallen rund 300 Meter vom Epizentrum entfernt auf Überlebende. "Im Libanon machen die meisten Menschen schon um 16 Uhr Feierabend, sodass viele Menschen schon zuhause waren und sich nicht mehr im Hafengebiet aufhielten", erklärt der Ehrenamtliche. Erkennen konnte man das an den Gabelstaplern, die geparkt in den Trümmern lagen. "Das war großes Glück, sonst hätten noch mehr Menschen ihr Leben verloren."

Unterstützt werden Hallas und sein Team bei ihrer Suche von Rettungshunden. "Sie sind immer das erste Glied der Rettungskette und werden zuerst in Gebäude entsandt, anschließend folgen die Einsatzkräfte selbst", erklärt er. Durch technische Geräte könne dann jedes noch so kleine Klopf- oder Kratzgeräusch gehört werden, um Menschen finden zu können.

Der eigen Schutz steht dabei aber immer im Vordergrund, betont Hallas. Der Grund: Die Gebäude sind massiv zerstört und meist einsturzgefährdet. Nach der Durchsuchung eines Gebäudes wird es für nachfolgende Teams optisch gekennzeichnet.

Bei der Suche allgegenwärtig: Soldaten, die das gesamte Hafenareal militärisch abgeriegelt hatten, um es vor Plünderern zu schützen. Gefahr von außen mussten die Helfer trotz der Unruhen in Beirut so zwar nicht fürchten, "wenn man hinter sich aber das Klacken vom Durchladen der Maschinengewehre hört, ist das unangenehm", sagt Tobias Hallas.

Bei seinem Einsatz hat das Team von @fire Glück: In ihrem Sektor mussten sie niemanden aus den Trümmern bergen - "weder tot noch lebendig", sagt Tobias Hallas. Der ehrenamtliche Helfer, der sich zuerst im Deutschen Roten Kreuz (DRK) engagierte, ehe es ihn zu @fire verschlug, erzählt ganz nüchtern und gefasst von seinem Einsatz in Beirut.

Eine Sache ist ihm dafür umso lebhafter in Erinnerung geblieben: "Als wir durch einige Straßen liefen, roch man den Verwesungsgeruch", erzählt er. Um den Menschen vor Ort wenigstens ein bisschen zu helfen, hat sich sein Team etwas einfallen lassen: "Wir spendeten unsere Ausrüstung an die libanesische Feuerwehr. Sie haben alles verloren, die Feuerwache ist zerstört, Autos sind zertrümmert und zum Teil sind auch Kameraden ums Leben gekommen", erzählt er im Gespräch mit ka-news.de.

Was hat er aus seinem Einsatz für sich selbst mitgenommen? Die Dankbarkeit und Hilfe der Bevölkerung sei ihm besonders nahegegangen, so Hallas. "Die Menschen erkannten uns sofort, schenkten uns Lebensmittel und wollten mit uns Selfies machen. Sie waren dankbar um jede Hilfe, das war deutlich zu spüren."

ka-news.de-Hintergrund: Die Hilfsorganisation @fire



@fire ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, weltweit schnelle Nothilfe im In- und Ausland zu leisten. Der Schwerpunkt liegt auf der Waldbrandbekämpfung und auf dem Suchen und Retten von verschütteten Personen.



Die Finanzierung wird durch Spenden gestemmt, staatliche Unterstützung erhält @fire nicht. Alle Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und unentgeltlich. können lediglich Lehrgangskosten und Reisekosten übernommen.Alles andere, wie zum Beispiel die Ausrüstung muss jedes Mitglied selbst finanzieren.