vor 3 Stunden Karlsruhe Passend zur Fußball-EM: Ettlinger Tor erblüht in "schwarz-rot-gold"

Am 11. Juni startet die Fußball-EM 2021. Nachdem die Fans aufgrund der Pandemie 2020 auf die Europameisterschaft verzichten mussten, hat sich das Ettlinger Tor etwas Besonderes einfallen lassen, um die Besucher in Fußballstimmung zu bringen. So wurden zirka 780 Blumen gepflanzt, um dem Brunnen im Untergeschoss und den Blumentöpfen im gesamten Center einen "Deutschlandlook" zu verleihen. Das war allerdings nicht ganz leicht, wie das Ettlinger Tor nun in einer Pressemitteilung bekanntgibt.